ABD: Suriye Kürt Ulusal Konseyinin ofislerine yapılan saldırılardan endişeliyiz

ABD'nin Suriye Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın adı zikredilmeden ENKS ofislerine yönelik saldırılar kınandı.

Açıklamada, "ABD, Suriye'nin kuzeydoğusundaki çeşitli ENKS ofislerine yapılan saldırılardan derin endişe duymaktadır. Göz korkutma ve şiddetin siyasi söylemde hiçbir yeri yoktur. Tüm tarafları, herkese fayda sağlayacak çözümler peşinde barışçıl bir şekilde iletişim kurmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

YPG/PKK'NIN SALDIRILARI

Terör örgütü YPG/PKK, önceki gün Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde işgalinde tuttuğu Derbasiye ilçesinde ENKS ofisini basarak ateşe vermişti.

Muhalif Kürt grup ENKS'den yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PYD/YPG/PKK'ya bağlı bir grubun, Derbasiye ilçesinde (ENKS üyesi) Kürdistan Demokrat Partisi-Suriye'nin (KDP-S) bürosunu bastığı belirtilmişti. Teröristlerin büroyu molotofkokteyli ile ateşe verdiği ifade edilmişti.

Açıklamada, bu saldırının ilk olmadığı ve ENKS'ye üye partilerin ofislerinin daha önce de benzer saldırılara maruz kaldığı hatırlatılmıştı.

ABD'YE ELEŞTİRİ

ENKS açıklamasında, "PYD'nin halkımıza karşı yürüttüğü korkutma politikası ve ENKS ile üye partilerinin ofislerinin yakılması, bize karşı güç kullanan bu örgüte destek olan koalisyon güçleri ve ABD'nin gözü önünde yaşanıyor." ifadesine yer verilmişti ve YPG/PKK'nın ofis yakma eylemlerine son vermesi için ABD'den örgüte baskı yapması istenmişti.

Derbasiye'de 17 Aralık 2021'de de ENKS ofisini yakan YPG/PKK'lı teröristler, 28 Eylül 2021 Haseke'nin Kamışlı ilçesinde ENKS'nin iki ofisine ve bir medya kuruluşunun ofisine molotofkokteyliyle saldırmıştı.