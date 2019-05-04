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ABD, Suriye’de bizim görüşlerimize yaklaştı

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgenin Türk kontrolünde olması ve tüm terör gruplarının çıkarılması görüşüne yaklaştığını söyledi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, IDEF’19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüşmesi hatırlatılarak, “Güvenli bölge konusunda ABD ile Türkiye tezleri artık daha yakın demek mümkün mü?” sorusu üzerine şunları söyledi: “Bütün görüşlerimizi, tezlerimizi, tekliflerimizi, taleplerimizi büyük anlayışla dinlediler. Bizim görüşlerimize Jeffrey ve heyetinin yaklaştığını görmekten de son derece mutlu oldum. Yapacağımız diğer görüşmelerle de güvenli bölge başta olmak üzere ikili konularda birbirimize yaklaşacağımızı görüyorum. ABD’den talebimiz, PKK’dan hiçbir farkı olmayan YPG’nin bir an önce bölgeden çıkarılmasını, bunların silahlarının toplanmasını ve sınırlarımızdan en az 30-40 km güneye doğru götürülmesidir.”      

30-40 KM UZAKLAŞMALI

Teröristlerin model uçaklara patlayıcı yerleştirerek saldırılar gerçekleştirdiğine dikkat çeken Akar, şöyle konuştu: “30-40 kmde terör örgütü PKK/YPG’nin herhangi bir unsurunun olmamasını talep ediyoruz. Bu konuda ABD’nin tutumu var. Bu tutumda bazı esneklikler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizim görüşlerimize yaklaştıklarını da   müşahade ediyoruz.”      

Güvenli bölgeye yönelik takvimin belli olup olmadığı sorulan Akar, “Zamanla ilgili kullandığımız terim ‘bir an önce’. Bir an önce bu konuda ikili tedbir almamız.  Mümkün olmayınca Fırat Kalkanı Harekatı’nı Türkiye olarak yaptık. Böyle bir durumda kalmak istemediğimizi bir kez daha ifade ettim” dedi. Güvenli bölgenin kontrolünün kimde olacağına yönelik soru üzerine Akar, “Güvenli bölgede hiçbir şekilde PKK/YPG unsuru olmaması gerekir. TSK, Türkiye burada faaliyet gösterme yeteneği olan tek ülke. Bu nedenle birlikte iş yapmak istediğimizi kendilerine ifade ettik” değerlendirmesini yaptı.      

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