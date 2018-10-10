Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

ABD: Suudi Arabistan isterse İstanbul'a FBI ekibi yollayabiliriz

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdiğinden beri haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence 'Suudilerin yardım talep etmesi halinde, ABD, Türkiye'ye FBI ekibi göndermeye açık' dedi.

  • İHA
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkan Yardımcı Mike Pence, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin, “Suudi Arabistan yardım talep ederse Türkiye'ye FBI heyeti gönderebiliriz” dedi. 

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili açıklama yaptı. Radyo programında konuşan Pence, "Suudi Arabistan’ın talep etmesi halinde Türkiye’deki konsolosluğa ABD’den FBI heyeti gönderilir mi" sorusuna, “Amerika Birleşik Devletleri'nin her şekilde yardım etmeye hazır olduğunu düşünüyorum” yanıtını verdi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye ilk madeni parasını tedavüle çıkarttı (Tarihte Bugün 3 Ağustos)

Türkiye ilk madeni parasını tedavüle çıkarttı (Tarihte Bugün 3 Ağustos)

İşte Suudi suikast timinin görüntüleri

İşte Suudi suikast timinin görüntüleri

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın en ilginç metro yolcuları

Dünyanın en ilginç metro yolcuları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA