ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

Tel Abyad’da teröristlerin tele-objektif ve dürbün koyarak Türkiye sınırını izlemeye çalıştığı korsan gözlem noktası, harekât başladığında ‘ilk vurulacak noktalar arasında’ görülüyor

Fırat’ın doğusuna düzenlenecek operasyon öncesi ABD-PKK/PYD ittifakı birkez daha gözler önüne serildi. ABD, Türkiye sınırına 2 kilometre mesafede inşa ettiği korsan gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya teslim etti. TSK ve Suriyeli muhaliflerin ortaklaşa düzenleyeceği harekât öncesi gözlem noktasını terk ederek güneye inen ABD askerlerinin boşluğunu teröristler doldurdu. Binaya yerleşen terör örgütü üyeleri, korsan yapının bir kısmını brandalarla kapattı. 2 terörist ise çatı katına çıkarak dürbünlerle Türkiye sınırını izlemeye başladı. PKK’lılar yanlarında getirdikleri tele-objektifli fotoğraf makineleriyle Mehmetçiğin sınır hattındaki hareketlerini fotoğraflamaya çalıştı.

KAPIDA ABD ARAÇLARI

Korsan gözlem noktasının ‘güvenliği’ ise ABD tarafından teröristlere verilen araçlarla sağlanıyor. O çevredeki siperlere konuşlanan çok sayıda zırhlı araç, yönünü Türkiye’ye çevirdi. Bazı araçların içerisinde radar sistemlerinin bulunduğu görüldü. Fırat’ın doğusuna yönelik Türkiye’nin başlatacağı harekâtın en önemli cephesi şüphesiz Tel Abyad olacak. İçerisinde teröristlerin bulunduğu gözlem noktasının ‘ilk vurulacak yerler arasında olduğu’ belirtiliyor. ABD’nin kurduğu binanın tam karşısındaki Öncül köyünde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir gözlem kulesi bulunuyor. 40 kilometre uzaktaki hedefi vurabilen çok sayıda Fırtına obüsü de Akçakale-Tel Abyad hudut hattında konuşlanmış vaziyette. Obüslere sahra topları, çok namlulu roketatar (ÇNRA) ve füze sistemleri de eşlik ediyor. Birlikler temizlik harekâtına başlamak için emir bekliyor.

Pentagon tarafından yönetilen ‘deaş’a karşı koalisyon’ oluşumunun sözcüsü Albay Sean Ryan'ın kurumun resmi Twitter hesabından yaptığı skandal paylaşımı.

Terörist sensin

ABD ordusunun resmi Twitter hesabından yapılan skandal bir paylaşım, Pentagon’un ‘NATO müttefiki’ Türkiye’ye bakışını gözler önüne serdi. Pentagon tarafından yönetilen ‘DEAŞ’a Karşı Koalisyon’ oluşumunun sözcüsü Albay Sean Ryan, bir PKK sempatizanının yazdığı “Terörist Türk ordusuna bağlı keskin nişancılar, Rojavalı sivilleri ve küçük çocukları hedef alıyor” şeklindeki mesajı resmi hesaptan paylaştı. Bununla yetinmeyen Albay Ryan, skandal mesajı gördükten sonra sosyal medya üzerinden tepkisini dile getiren gazeteci Julian Roepcke’yi de Twitter’da blokladı (mesaj okumasını engelledi). Gelen tepkiler üzerine ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) devreye girdi ve Türk ordusuna hakaret içeren sözkonusu mesaj silindi. Daha sonra bir açıklama yayınlayan Albay Sean Ryan, skandal mesajı, ‘fotoğrafın altında yazanları okumadan paylaştığını’ iddia etti.

(Yeni Şafak)