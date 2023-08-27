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ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Azez'de

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Joe Wilson, Dean Phillips ve Victoria Spartz, Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de ziyaretler gerçekleştirdi.

AA27 Ağustos 2023 Pazar 13:42 - Güncelleme:
ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Azez'de
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Sabah saatlerinde Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan zırhlı araçlarla Suriye'ye geçen ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Halep'in Azez ilçesindeki Dr. Muhammad Wasim Maaz Hastanesi'ni gezdi.

ABD'li heyet, daha sonra Suriye ordusunun saldırılarıyla yerlerinden ettiği sivillerin sığındığı Babusselam çadır kampına geçti.

Meclis üyeleri, kampta iç savaş mağdurlarıyla bir araya geldi.

ABD Temsilciler Meclisi üyelerine Bağımsız Doktorlar Birliği (İDA) ve Bahar Foundation kurumundan yetkililer eşlik etti.

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