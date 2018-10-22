ABD terör örgütü DEAŞ ve PYD ile lojistik anlaşması yaptı

DEAŞ terör örgütü mensubu 26 yaşındaki Ö.T. isimli terörist itirafçı oldu. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen teröristin verdiği ifadeye göre, DEAŞ ve PYD, ABD’nin gözetiminde Ebu Hamam adlı bölgede lojistik anlaşması yaptı.

ERZAKLAR DEAŞ’A GİTTİ

Ö.T, DEAŞ ve PYD anlaşmasını şöyle anlattı: “Ebu Hamam’da DEAŞ’ın ABD’yle anlaşma yaptığını duydum. Anlaşmaya göre erzaklar DEAŞ bölgesine geçecek. Anlaşma DEAŞ bölgesine Türkiye’den örgüt mensuplarının rahat geçiş yapabilmesi ve zorluk çıkarılmaması, DEAŞ yaralılarının PYD örgütü hastanelerinde tedavi ettirilmesi ve DEAŞ kadınlarının PYD örgütünün bölgesinden rahatlıkla tahliye ettirilmelerine ilişkindi. DEAŞ mensuplarının Rakka’dan kontrollü bir şekilde Deyrizor bölgesine geçmelerine izin verildiğini öğrendim.”

(Akşam)