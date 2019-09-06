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ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, İstanbul'a geldi

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla İstanbul'a geldi.

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Yunanistan'ın başkenti Atina'dan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Ross'u, VIP Salonu'nda bazı ilgililer karşıladı.
 
Ross, resmi araçla havalimanından ayrıldı.

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