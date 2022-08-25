İSTANBUL 26°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2022 Perşembe / 28 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1647
  • EURO
    18,1366
  • ALTIN
    1028.6
  • BIST100
    3142.28
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ABD, Türkiye sınırına 20 km uzaklıktaki üssü faaliyete geçiriyor
Güncel

ABD, Türkiye sınırına 20 km uzaklıktaki üssü faaliyete geçiriyor

Yunanistan'ın Türkiye sınırına 45 kilometre mesafedeki liman kenti Dedeağaç'ta bulunan ABD'nin yeni askeri üssünün, gelecek haftalarda faaliyete geçeceği bildirildi.

AA25 Ağustos 2022 Perşembe 14:54 - Güncelleme:
ABONE OL

"Ta Nea" gazetesinin haberine göre, Yunanistan'ın ABD'ye tahsis ettiği "Yannuli Kışlası"ndaki hazırlıklarda son aşamaya gelindi.

Kışlanın, "Gelecek haftalarda ilk NATO askerlerini ağırlamaya hazır olduğu" belirtilen haberde, kışlanın "düz çizgiyle" Türkiye sınırına 20 kilometre uzaklıkta olduğu vurgulandı.

Haberde, "Türkiye, Amerikalıların sadece Balkanlar'a tank, helikopter ve askeri mühimmat sevk etmek için Dedeağaç Limanı'nı kullanmalarından değil, bölgede ilk NATO üssünün faaliyete geçecek olmasından da rahatsız." iddiasında bulunuldu.

Atina ile Washington arasında geçen yıl imzalanan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'na göre, Yannuli Kışlası'nın yanı sıra Volos'taki "Georgula Kışlası" ile Litohoru'daki atış alanı da ABD'ye tahsis edilmişti.

Anlaşmada ayrıca Girit Adası'nda bulunan mevcut ABD üssü "Suda"nın da genişletilmesi öngörülmüştü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.