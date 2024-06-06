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ABD, Türkiye'nin F-16 satış kabul mektubunu imzaladığını duyurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı, 'Türkiye F-16 savaş uçaklarını satın almak için teklif ve kabul mektubunu imzaladı.' açıklamasında bulundu.

6 Haziran 2024 Perşembe 22:04 - Güncelleme:
ABD, Türkiye'nin F-16 satış kabul mektubunu imzaladığını duyurdu
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ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarının alması ve mevcut filonun modernize edilmesi konusunda satış kabul mektubunu imzaladığını duyurdu.

"İLERİYE DÖNÜK ÖNEMLİ BİR ADIM"

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi-Askeri İlişkiler Bürosu bugün yaptığı açıklamada "ABD, Türkiye'nin, sadece en yakın müttefiklere ve ortaklara temin edilen, şimdiye kadar üretilmiş en yeni nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını satın alması konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldığını açıklamaktan gurur duymaktadır. Bu, ABD'nin Türkiye ile tesis ettiği güvenlik ortaklığına olan sarsılmaz bağlılığının en son örneklerinden yalnızca biri" ifadelerine yer verdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ise Türkiye Cumhuriyeti Savunma ve Dışişleri Bakanlığı'na teşekkür ederek "Türkiye'nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı. Bu, ABD'nin ulusal güvenliği, Türkiye'nin ulusal güvenliği ve NATO'nun birlikte çalışabilirliği açısından iyi bir adım. Yoğun çalışmalarından dolayı TC Savunma Bakanlığı ve TC Dışişleri Bakanlığı'na teşekkürler" açıklamasında bulunmuştu.

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