Tüm uyarılara rağmen silah sevkiyatına devam eden ABD, terör örgütü PKK'yı kınadı
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye silah yardımına devam eden ABD'den şaşırtan bir açıklama geldi. ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, 'Şırnak'ta hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. ABD, PKK'nın bu saldırısını kınamaktadır. Terörle mücadelede Türkiye'nin yanındayız' denildi.
Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen, müttefiklik hukukunu ayaklar altına alarak terör örgütü YPG/PKK ve örgüte paravan olarak kurulan SDG'ye silah sevkiyatına devam eden ABD, PKK'nın saldırısını kınadı.
ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Şırnak'ta hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. ABD, PKK'nın bu saldırısını kınamaktadır. Terörle mücadelede Türkiye'nin yanındayız" denildi.
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