Tüm uyarılara rağmen silah sevkiyatına devam eden ABD, terör örgütü PKK'yı kınadı Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye silah yardımına devam eden ABD'den şaşırtan bir açıklama geldi. ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, 'Şırnak'ta hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. ABD, PKK'nın bu saldırısını kınamaktadır. Terörle mücadelede Türkiye'nin yanındayız' denildi.