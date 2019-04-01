ABD F-35 teslimatını askıya aldı
ABD Türkiye'ye teslim edeceği F-35 savaş uçaklarıyla alakalı bazı materyallerin sevkiyatını durdurma kararı aldı
ABD Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmemesi üzerine F-35'ler konusundaki tehditkar tavrını sürdürüyor. Reuters'ın ABD'li güvenlik kaynaklarına dayandırdığı son dakika haberinde, F-35'lerin Türkiye'ye teslimatının askıya alınacağı duyuruldu.
Güvenlik kaynaklarının konuya ilişkin verdiği detayda, teslimatın askıya alınması yönündeki sebebin Türkiye'nin S-400'den vazgeçmemesi olduğu belirtildi.
SEBEBİ S-400
ABD, Türkiye'nin S-400 alımının F-35'leri tehlikeye atacağını belirtirken, Ankara rusya'dan S-400 alımı konusundaki ısrarını koruyor.
Daha önce yine Reuters'a konuşan bir Pentagon yetkilisi, Mart ayında yaptığı açıklamada Türkiye'nin S-400'ler konusundaki ısrarına karşılık olarak teslimatının durdurulabileceği çok sayıda F-35 ekipmanı bulunduğunu açıklamıştı.
PENTAGON YORUM YAPMADI
Öte yandan Pentagon'un, alınan bu son kararla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadığı belirtildi.
Türkiye'ye F-35 teslimatı konusundaki nihai kararın ise Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla Washington'da düzenlenecek NATO zirvesinde alınması bekleniyor.
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