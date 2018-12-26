ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton Türkiye'ye geliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı (MYK) sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 2,5 saat sürdü. AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK sonrası basın açıklamasında bulundu.

Sözcü Çelik, BD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un yılbaşından sonra Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Çelik'in açıklaması şu şekilde:

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Türkiye'ye zannediyorum yılbaşından sonra gelecektir. Bütün bu diplomatik trafik içerisinde Türkiye hem ABD hem Rusya ile ciddi bir koordinasyon içerisindedir. İran'la ilişkileri devam ediyor. Bu çerçeve şunu gösteriyor, biz müttefiklerimizle güçlü bir koordinasyon ve diplomatik temas içerisinde bu politikayı yürütüyoruz. Arzu ettiğimiz şey Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır.