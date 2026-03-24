Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Ramazan'da bir kere daha tanık olduk ki, kim ne derse desin, milletçe etle tırnak gibiyiz. 86 milyon biriz, beraberiz, ezelden ebede kadar kardeşiz.

Bayramın üçüncü günü Katar'dan aldığımız acı haber maalesef hepimizin yüreğini dağlamıştır.

Eğitim faaliyetleri icra eden bir helikopterin kaza kırıma uğramasıyla 4'ü Katarlı olmak üzere 7 personel şehit oldu. Kazada şehit olanlara cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Diyarbakır ve İstanbul'da olduğu gibi Nevruz'u bahane ederek milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklarla ilgili de gerekeni yapıyoruz. Nevruz'un temsil ettiği değerlere gölge düşüren hiçbir provokasyona izin vermeyiz.

Bu topraklarda yaşadığımız sürece sıkılmış bir yumruk misali tek yürek, tek bilek olmaya devam edeceğiz

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Önümüze çıkan engellere rağmen 17 aydır büyük bir sağduyu ile yürüttüğümüz süreci menziline ulaştıracağız.

Türkiye'yi bu hayırlı yoldan döndürmeye ne provokatörlerin ne de onların ipini elinden tutan ağababalarının gücü yetmeyecektir.

Terörsüz bölge idealimiz Türkler, Kürtler, Araplar ve Farslar arasına nifak duvarları örmek isteyenlerin planlarına set çekmektedir

Önceki yıllar nevruzun ruhuna yakışmayan hadiseler yaşanırken Terörsüz Türkiye'nin de etkisiyle son 2 yılda bu olayların ciddi şekilde azaldığını görüyoruz

Küresel sistem 2008 krizinden bu yana sancılı ve sarsıntılı olduğu kadar köklü bir değişim ve dönüşüm geçirmektedir. Söz konusu değişim, dört ana eksende aktörler arasındaki rekabeti ciddi manada kızıştırmaktadır. Uluslararası sistem temelde şu soruların cevabını aramaktadır.

Teknolojiye kim yön verecek? Veriyi ve yapay zekayı kim yönetecek? Üretim, tedarik ve tüketim zincirlerini kim domine edecek. Enerji kaynaklarını ve ticaret yollarını kim kontrol edecek? Çok kutupluluğa doğru evirilen dünya düzeninde yeni kutup başları kimler ve hangi ülkeler olacak? Evet, can yakıcı sonuçlarıyla bir süredir yüzleştiğimiz meselelerin özü ve özeti bu sorulara verilecek cevaplarda mahfuzdur.

Savunma sanayinde kat ettiğimiz mesafe ise akademik çalışmalara konu olan büyük bir başarı hikayesidir. Karşılaştığımız onca engele, gizli açık ambargoya rağmen, Hamdolsun, pek çok alanda kendi kendine yeten bir ülke konumuna geldik.

Savaş gemilerinden, zırhlı araçlara kadar yerli-milli imkanlarla büyük işler başardık

Savaş sürecini doğru okuduk. Hiçbir zaman oyuna gelmedik, yine tuzaklara düşmeden süreci yönetiyoruz.

Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendirecek adımlar attık. Hem kaynak çeşitlendirmesi hem yer altı kaynaklarını devreye alacak projeleri hayata geçirdik

İRAN'A YÖNELİK SALDIRILAR

Türkiye bölgemizi kan ve barut kokusuna boğan süreci doğru okuyan, devlet aklının temsilcisi olarak adından övgüyle söz ettiren ülkelerin başında yer alıyor

Savaş sürecini doğru yönettik. Türkiye'yi ateş çemberinin dışında tuttuk. Savaşın bedelini tüm dünya ödüyor.

Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutmakta kararlıyız. Savaşın bölge ülkeleri arasında yıpratma savaşına dönüşmesini asla istemiyoruz

Birilerinin bizi çekmek istediği tuzaklara düşmüyoruz. Tedbirli, temkinli, soğukkanlı şekilde kardeşlik ve komşuluk hukukuna riayet ederek süreci yönetiyoruz

Netanyahu'nun başında olduğu katliam şebekesi bölge barışı, insanlık adına derhal durdurulmalı, her ülke bu konuda cesur ve ön alıcı tutum sergilemelidir

Dünya enerji ticaretinin yüzde 20'sinin geçtiği stratejik Hürmüz Boğazı'nın kapanması, küresel ekonomiyi ciddi bir türbülansa sokmuştur

Türkiye, tüm gücüyle, tüm imkanlarıyla, uhdesinde bulunan tüm araçlarla barışın, adaletin, istikrarın tesisi için çalışmaya devam edecektir

Son 25 gün şunu göstermiştir, savaş İsrail'in savaşı olmakla birlikte bedelini dünya ödüyor. Savaş Netanyahu'nun ikbal savaşı ama ceremesini 8 milyar çekiyor