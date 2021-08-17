ABD ve Katar Afganistan'ı görüştü

AA 17 Ağustos 2021 Salı 21:21 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 21:21

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile "Afganistan'daki son gelişmeleri" değerlendirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani ve Blinken bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ile sahadaki gelişmelerin yanı sıra Afganistan'da güvenlik ve siyasi alanda yaşanan gelişmeler ele alındı.

İkili ayrıca Afganistan'da sivillerin korunması, ulusal uzlaşmayı sağlamak için gerekli çabaların yoğunlaştırılması ve Afgan halkının elde ettiği kazanımlar gölgesinde iktidarın barışçıl şekilde geçişini garanti eden kapsamlı bir siyasi çözüm üzerinde çalışılması gerektiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Katar devletine Afganistan konulu müzakereleri sürdürmedeki rolü ve tahliye sürecinde sağladığı yardım dolayısıyla teşekkür etti.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, gün içerisinde başkent Doha'da Molla Abdulgani Birader başkanlığındaki Taliban heyetiyle bir araya gelmişti. Görüşmede, Afganistan'daki siyasi ve güvenlik konularının yanı sıra sivillerin korunması meselesinin ele alındığı kaydedilmişti.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.