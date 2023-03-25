ABD ve muhalefetin terör mücadeleyi akamete uğratma hayali! 14 Mayıs'ta hevesleri kursaklarında kalacak

Türkiye, 14 Mayıs'ta bir kader seçimine giderken, CHP'nin çeşitli tavizler verdiği HDP ile işbirliği yapması, ABD'li senatör Robert Bob Menendez'in Türkiye'nin terörle mücadelesini diline dolaması büyük resmi bize net bir şekilde gösteriyor.

ARTIK KARŞILARINDA ESKİ TÜRKİYE YOK



Menendez, ABD Kongresi'nde Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e "Erdoğan'ın ABD'nin dümen suyundan çıkmasına neden izin veriyoruz" diye şikayette bulunuyor. Türkiye düşmanı Menendez'in "Türkiye bizi dinlemiyor" sızlanması ise boşuna değil. Artık karşılarında iplerini elinde tuttukları bir kukla yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı var...

SAVUNMA SANAYİ VE TERÖRLE MÜCADELE AKAMETE UĞRATILAMAZ

İHA-SİHA konusunda kendi göbeğini kendi kesmeye karar veren Türkiye, savunma sanayiinde önemli kazanımlar elde etti. Hürjet, Kızılelma, Bayraktar TB2, Milli Muharip Uçak, terörle mücadelenin bir parçası haline geldi.

Milli Muharip Uçak ile F-16/F-35 prangasını kırmaya hazırlandığımız bu dönemeçte 14 Mayıs kader seçimi niteliğinde. Türkiye, MİLGEM projeleri ile kendi gemisini, hatta denizaltısını inşa ediyor. SİHA gemisi TCG Anadolu donanmaya katılmak için gün sayıyor. Çeyrek asıra yaklaşan AK Parti iktidarında ortaya koyulan savunma sanayi ve terörle mücadelenin akamete uğramaması gerekiyor.

ABD'NİN TEHDİTLERİ...

4 temmuz 2003'te Süleymaniye'de özel kuvvetler askerlerinin başına çuval geçirilmesi hadisesi. Bu olay ABD'nin Türkiye'ye resmen bir gözdağı mesajıydı. O dönem ne milli savunma sanayimiz ne de ekonomimiz bu kadar güçlüydü. ABD, Türkiye'yi açık açık tehdit ediyordu. Artık Beyaz Saray'da ABD'ye "Teröristleri desteklemeyi bırak" diyebilen bir Türkiye var.

KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'YE VERDİĞİ TERÖR TAVİZLERİ

14 Mayıs seçimi öncesi ise Kılıçdaroğlu'nun verdiği tavizlerle yine bir kırılma noktası kapıyı çalmış vaziyette. CHP seçmenine daha önce "Mustafa Kemal'in itleri" diye hakaret eden HDP'li Sırrı Sakık, şimdi ise CHP'lilerin gözünün içine baka baka "Atatürk'ün tek adamlığı, yurtta sulh cihanda sulh, 100 yıllık avanstı bitti" diye meydan okuyor.

ABD'NİN PKK/YPG DESTEĞİ

Türkiye iç siyasi tartışmalarla seçime giderken, ABD de boş durmuyor. ABD askerlerinin PKK/YPG'li teröristlerle halay çektiği fotoğraflar durumu özetliyor. Terör örgütüne helikopter verenler, yarın savaş uçağı, füze eğitimi de verecek. Ne de olsa Türkiye'yi ABD'nin dümen suyuna sokacak sopalara ihtiyaç var.

Peki Türkiye'nin sahip olduğu 100 yıllık cumhuriyet müzakere masalarına meze mi yapılacak? İşte yukarıda belirtilen bu tarihi görüntüyü hatırda tutacak Türk milleti, 14 Mayıs'ta kararını verecek.