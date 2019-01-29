ABD Venezuela kararını onayladı! Paraların kontrolünü o ele geçirdi
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'deki Venezuela'nın varlıklarının kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido'nun kontrolüne verilme kararını onayladıklarını açıkladı.
- AA
ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'nın, Federal Merkez Bankası ve ABD'deki diğer sigortalı bankalar tarafından tutulan bazı varlıklarını kontrol etme yetkisinin, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido'ya verilme kararını onayladı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Roberto Palladino, Venezuela petrol devi PDVSA'ye yaptırım uygulama kararının da devreye girdiğini açıkladı.
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