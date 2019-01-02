ABD yönetimindeki inatlaşma, yaşam alanlarını çöp dağlarına çevirdi
10 günden fazla süredir kapalı olan ABD hükûmeti, ülke genelindeki yaşam alanlarını denetimsiz bıraktı. Umumi tuvaletlerin bile kepenk açmadığı bu dönemde, hafta sonu tatili için ulusal parklara akın eden insanlar çöp dağlarıyla karşılaştı.
- TM Dijital Haber Merkezi
ABD Senatosunun ABD Başkanı Donald Trump’ın sınıra inşa etmek istediği duvar için gerekli 5 milyar dolara onay vermemesi üzerine kapatılan ABD hükûmetinin etkileri günbegün artan bir yüke dönüştü.
Hafta sonu tatili için ulusal parklara akın eden ABD vatandaşları, hükûmetin 10 günden fazla süredir kapalı olması nedeniyle denetimsiz kalan parkların çöplüğe dönüştüğünü gördü.
Park girişlerinde kimsenin bulunmadığını ve giriş ücreti alınmadığını gören vatandaşlar, ziyaretçi merkezlerinin ve umumi tuvaletlerin kepenklerinin de kapı duvar olduğunu fark edince isyan etti.
“Çöp dağları, doğal yaşamı Vahşi Batı’ya dönüştürdü”
Özellikle Kaliforniya eyaletindeki Joshua Ulusal Parkındaki durumun vahim olduğunu belirten ABD’li vatandaşlar, kolları sıvayarak kendi yaşam alanlarını kendileri temizlemeye başladıklarını söylediler.
Amerikan Washington Post’a açıklama yapan insanlar, ülkedeki doğal yaşamın günbegün Vahşi Batı’ya dönüştüğünü söyleyerek, “Halk, bölgeyi temizlemek için kolları sıvadı; çünkü biliyoruz ki, bu işi biz yapmazsak her yerde çöp dağları oluşacak.” ifadelerini kullandı.
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