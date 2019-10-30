19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7084
  • 6,3502
  • 275.366
  • 98692
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

'ABD yönetiminin Temsilciler Meclisinin hatasını düzeltmesini bekliyoruz'

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 'ABD yönetiminin Temsilciler Meclisinin bu hatasını düzeltmesini bekliyor, sağduyuya davet ediyoruz.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Tarihsel hiçbir gerçekliği olmayan sözde Ermeni soykırımı iddialarının, bir siyasi çekişme aracı olarak ABD Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması kabul edilemez." ifadesini kullandı.
 
Kurtulmuş, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisinin sözde Ermeni soykırımı ve Barış Pınarı Harekatı'na yönelik yaptırım kararlarının, iki ülke ilişkileri açısından tarihi ve siyasi bakımdan tamir edilemeyecek bir kırılma ve hata olduğunu belirtti.
 
Kurtulmuş, açıklamasına şöyle devam etti:
 
"Hakikat defterinin hiçbir sayfasında yazmayan ve tarihsel hiçbir gerçekliği olmayan sözde Ermeni soykırımı iddialarının, bir siyasi çekişme aracı olarak ABD Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması kabul edilemez. Terörle mücadele kapsamında başarıyla gerçekleştirdiğimiz Barış Pınarı Harekatı'na gölge düşürmek ve bölgemizde oynamaya çalıştıkları kirli satranç oyununda yeni bir hamle yapmak isteyenler, Türkiye'nin haklı ve kararlı duruşunda bir kez daha mağlup olacaklardır."
 
Türkiye'nin bölgesindeki tüm komşularının toprak bütünlüğüne saygılı olduğuna vurgu yapan Kurtulmuş, "Türkiye'nin, bu coğrafyanın daha çok parçalanmasına karşı aldığı tedbirleri ve terörle mücadelesini anlamamak ve yok saymak akıl tutulmasıdır. ABD yönetiminin, Temsilciler Meclisinin bu hatasını düzeltmesini bekliyor, sağduyuya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığından Cumhuriyet´in 96. yılına özel video

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB açıkladı: Görüşmeler tamamlandı

MSB açıkladı: Görüşmeler tamamlandı

29 Ekim'i kana bulayacaklardı! 21 ilde 100 kişi yakalandı

29 Ekim'i kana bulayacaklardı! 21 ilde 100 kişi yakalandı

Bakan Akar açıkladı: Büyük ölçüde mutabakat sağlandı

Bakan Akar açıkladı: Büyük ölçüde mutabakat sağlandı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

25 yıl sığınakta gizlenmiş... Yakalandı

25 yıl sığınakta gizlenmiş... Yakalandı

İBB'nin tartışmalı kararına tepki: Hala inanamıyoruz

İBB'nin tartışmalı kararına tepki: Hala inanamıyoruz

Destek yağdı! Meghan Markle’a açık mektup

Destek yağdı! Meghan Markle’a açık mektup

40 gramlık altın takıyı yedi

40 gramlık altın takıyı yedi
 

POPÜLER HABERLER

´´Tüm dünyaya sesleniyorum!´´ dedi, ABD´ye sert tepki gösterdi: Atılan adımı tanımıyoruz

´´Tüm dünyaya sesleniyorum!´´ dedi, ABD´ye sert tepki gösterdi: Atılan adımı tanımıyoruz

Başkan Erdoğan tek tek ilgilendi

Başkan Erdoğan tek tek ilgilendi

Göbeklitepe'ye benziyor! O ilimizde bulundu, tam 11 bin 300 yıllık

Göbeklitepe'ye benziyor! O ilimizde bulundu, tam 11 bin 300 yıllık

Tarihi milattan önceye dayanıyor! Dünyada bir ilk

Tarihi milattan önceye dayanıyor! Dünyada bir ilk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA