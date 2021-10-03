ABD'de bir 'ninja' özel harekata saldırdı: Yaralılar var

TRT Haber 3 Ekim 2021 Pazar 09:32 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 09:32

Los Angeles'ın kuzeyindeki Kern County'deki Inyokern Havalimanı'nda 160'ıncı Özel Harekat Havacılık Alayı'nın askeri personeli tatbikat yapıyordu.

TRT Haber'in NPR'den aktardığı habere göre yetkililer, Ninja kılığına girmiş bir şüphelinin olay yerinde bir askere kılıçla saldırdığını ve hangar penceresinden bir taş atarak başka bir askerin kafasını yaraladığını tespit etti.

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Polisin dur ihbarına uymayan zanlı kılıcını salladı ve kaçmaya başladı.

Yakalanan Ninja hayranı zanlının 35 yaşındaki Gino Rivera olduğu tespit edildi.

Zanlı cinayete teşebbüs, ölümcül bir silahla saldırı, tutuklamaya direnme suçlarından gözaltına alındı.

Olayda yaralanan iki kişi tedavi altına alındı.