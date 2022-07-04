İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Temmuz 2022 Pazartesi / 5 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,8231
  • EURO
    17,5506
  • ALTIN
    976.785
  • BIST100
    2405.98
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bağımsızlık Günü kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Güncel

Bağımsızlık Günü kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'de llinois eyaletinde 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı yapıldı. Edinilen son bilgilere göre ise yaşanan saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

AA4 Temmuz 2022 Pazartesi 19:59 - Güncelleme:
ABONE OL

Illinois eyaleti Temsilciler Meclisi Üyesi Brad Schneider, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Highland Park kentindeki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Polis olaya müdahale ederken, saldırıda ölü ya da yaralı bilgisi henüz paylaşılmadı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre ise görgü tanıkları kutlamaların yapıldığı alanda yerde kanlar içinde yatan kişiler olduğunu söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise silah seslerinin duyulmasının ardından tören alanındaki kalabalığın panik halinde kaçıştığı görülüyor.

  • Bağımsızlık Günü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.