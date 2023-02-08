ABD'de deprem bölgesi için yardım toplandı

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği koordinasyonunda toplanan ve Türk Hava Yolları lojistik hizmeti ile ulaştırılacak yardımlara San Francisco ve Silikon Vadisi'ndeki sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

ABD'nin San Francisco ve körfezinde bulunan sivil toplum kuruluşlarından ve depremzedelere yardım eli uzatmak isteyen gönüllülerden alınan yardım malzemeleri, Silikon Vadisi Diyanet Merkezi, Zekat Foundation of America ve Hidaye Foundation depolarında toplanarak Türkiye'deki afet bölgelerine gönderilmek üzere hazırlandı.

Suriye asıllı Basil Hashim, Türkiye ve Suriye'deki deprem mağdurları için bu organizasyonlar sayebinde yardım gönderebildiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Arkadaşıyla iki araçla yardım malzemeleri getiren Ahıska Türkü Nur Muhammed, "Duyduğumuzda çok üzüldük ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah kısa zamanda atlatırlar." şeklinde konuştu.

Çocuk bezi, çocuk giysileri ve battaniye getirdiğini dile getiren Lena Naboulsi ise, "Türkiye ve Suriye'de olanlar için çok üzgünüz ve elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Eşi ve çocuğu ile yardıma koşan Azerbaycanlı Elnur İbrahimov da "Kardeşlerimizin yanındayız, çok üzüldük, Allah yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı.