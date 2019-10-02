ABD´de İkinci Dünya Savaşı´ndan kalma bombardıman uçağı düştü
ABD´de İkinci Dünya Savaşı´ndan kalma bombardıman uçağı havalimanına düştü. Uçakta kaç kişi olduğuna ilişkin açıklama yapılmazken, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
- DHA
B-17 tipi bombardıman uçağı, Connecticut eyaletindeki Hartford şehrinin kuzeyinde yer alan Bradley Uluslararası Havalimanı´na düştü. Uçağın bir etkinlik kapsamında havalimanına getirildiği ve orduya ait olmadığı açıklandı. Uçağın düşüş nedeninin ise motorlardan birinde çıkan arıza olduğu; kazada 8 kişinin yaralandığı açıklandı.
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