B-17 tipi bombardıman uçağı, Connecticut eyaletindeki Hartford şehrinin kuzeyinde yer alan Bradley Uluslararası Havalimanı´na düştü. Uçağın bir etkinlik kapsamında havalimanına getirildiği ve orduya ait olmadığı açıklandı. Uçağın düşüş nedeninin ise motorlardan birinde çıkan arıza olduğu; kazada 8 kişinin yaralandığı açıklandı.