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ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 185 bin 986'ya çıktı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1059 artarak 185 bin 986'ya çıktı.Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 376 bini, test yapılanlar ise 80 milyon 305 bini geçti.

AA29 Ağustos 2020 Cumartesi 17:48 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 17:48
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ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 48 bin 248 artışla 6 milyon 97 bin 710'a ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1059 artarak 185 bin 986'ya çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 376 bini, test yapılanlar ise 80 milyon 305 bini geçti.

- ABD'Yİ BREZİLYA VE HİNDİSTAN İZLİYOR

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 812 bin 605 vakayla Brezilya, 3 milyon 477 bin 250 vakayla da Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 698 bin 228 vakayla Kaliforniya salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken bu eyaleti 631 bin 118 vakayla Teksas ve 615 bin 806 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 5 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

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