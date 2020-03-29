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ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle üçüncü Türk hayatını kaybetti

ABD'nin New Jersey eyaletinin Clifton kentinde yaşayan bir Türk vatandaşının daha koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu ülkede ölen Türk sayısı 3'e yükseldi.

IHA29 Mart 2020 Pazar 09:59 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 09:59
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ABD’nin New Jersey eyaletinin Clifton kentinde yaşayan 66 yaşında 4 çocuk babası iş adamı Hasan Eroğlu, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Daha önce kronik bir hastalığı olmadığı belirtilen Eroğlu, yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayeti üzerine bir hafta önce Paterson kentindeki St. Joseph Hastanesine kaldırıldı. 30 yıldır New Jersey eyaletinde yaşayan Eroğlu’nun ailesinin ABD makamlarıyla görüşmelerinin sürdüğü ve alınan izinlerin ardından naaşının memleketi Samsun’un Çarşamba ilçesine gönderileceği açıklandı. Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu yetkililerinin aile ile yakından ilgilendiği belirtildi.

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