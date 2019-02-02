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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 847'ye geriledi

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 15 adet azalarak 847'ye geriledi.

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Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 26 Ocak -1 Şubat döneminde bir önceki haftaya göre 15 adet düşerek 847'ye geriledi.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki azalışın ardından, cuma günü ham petrol fiyatlarında yükseliş yaşandı.

Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 62,98 dolardan, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,25 dolardan kapattı. 

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