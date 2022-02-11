ABD'de polis ile zanlı arasında çatışma! 5 yaralı

AA 11 Şubat 2022 Cuma 21:48 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 21:48

Phoenix polisi tarafından yapılan açıklamada, evdeki çatışmada 5 polis memurunun yaralandığı ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Phoenix polis sözcüsü Andy Williams, bir kadının vurulduğu ihbarı üzerine zanlının bulunduğu evin ablukaya alındığı, bir polisin şüphelinin silahıyla birkaç yerinden vurulduğu, 4 polisin de çıkan çatışmada şarapnel parçalarından yara aldığı bilgisini paylaştı.

Olay anında evde bulunan bebeğin kurtarıldığı, durumunun iyi olduğu, çatışmanın sonunda zanlının ölü ele geçirildiği açıklandı.

Yaralanan kadının ise durumunun ağır olduğu kaydedildi.

