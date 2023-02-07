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ABD'de yaşayan Türk iş insanı Hamdi Ulukaya'dan dünyaya Türkiye çağrısı

Amerika'da yaşayan Türk iş insanı Hamdi Ulukaya, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde art arda meydana gelen depremlere ilişkin uluslararası camiaya Türkiye'ye destek çağrısında bulundu.

AA7 Şubat 2023 Salı 12:19 - Güncelleme:
ABD'de yaşayan Türk iş insanı Hamdi Ulukaya'dan dünyaya Türkiye çağrısı
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Ulukaya, sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıda, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve yaşanan can kayıplarıyla birlikte bölgede büyük bir yıkıma yol açan asrın deprem faciasında yaraların bir nebze olsun sarılabilmesi amacıyla uluslararası camiayı acil olarak destek olmaya çağırdı.

Merkezi Amerika'da bulunan ve Türkiye'de geçmişte yaşanan afetlerde de önemli bir yardım köprüsü görevi gören sivil toplum kuruluşu Turkish Phlilantrophy Funds aracılığıyla başlatılan Türkiye Deprem Fonu'na 1 milyon dolar bağışladığını açıklayan Ulukaya, buna ek olarak, fonda toplanacak 1 milyon dolara karşılık 1 milyon dolar daha bağış yapacağını bildirdi.

Ulukaya, uluslararası camia ve iş dünyasını da Türkiye Deprem Fonu'na acilen yardımda bulunmaya davet etti.

Amerika ve yurt dışında yaşayan Türkler başta olmak üzere dileyen herkes Turkish Phlilantrophy Funds aracılığıyla başlatılan Türkiye Deprem Fonu'na şu linkten bağışta bulunabiliyor:

"https://www.tpfund.org/2023/02/06/turkiye-earthquake-relief-fund/"

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