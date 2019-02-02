14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2086
  • 5,9738
  • 220.649
  • 102.937
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

ABD'deki 'Dünya Başörtüsü Günü' etkinliğinde dayanışma çağrısı

New York'ta, Dünya Başörtüsü Günü kapsamında bir araya gelen Müslüman kadınlar, ırkçılığa ve İslamofobi'ye karşı dayanışma çağrısı yaptı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

1 Şubat Dünya Başörtüsü Günü dolayısıyla New York'ta yaşayan Müslüman başörtülü kadınlar, New York belediye binası önünde bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan kadın aktivistler, İslamofobi, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığına karşı her zaman dayanışma içinde olunması gerektiğini vurguladı.

Katılımcılar, "Başörtüsü bizim direniş sembolümüz" ve "Başörtüsü benim mahremiyetim, başörtüsü benim koruyucum" yazılı dövizler taşıdı.

Katılımcılardan, Long Island'da yaşayan Müslüman bir ailenin kızı olan Medine de okulunda yaşadığı ayrımcılığı gözyaşları içinde anlattı.

Dünya Başörtüsü Günü etkinliğini 2013'te başlatan Bangladeş kökenli Nazma Khan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "New York'ta büyürken çok fazla ayrımcılığa maruz kaldım. Yıllarca fiziksel, sözlü ve duygusal ayrımcılığın hedefi oldum. Diğer Müslüman kız kardeşlerimin de aynı şeyleri yaşamasını istemedim." ifadesini kullandı.

Farklı inançlardan kişilerle bir araya gelerek bu etkinliği başlattıklarını vurgulayan Khan, başörtülü Müslüman kadınlara yönelik ayrımcılığın azaltılmasını amaçladıklarını belirtti.

Dünya Başörtüsü Günü için 90'a yakın ülkeden kendilerine destek geldiğini anlatan Khan, ABD'de son dönemde artan ayrımcılığa da dikkati çekerek, "Özellikle internet üzerinden hiç olmadığı kadar çok nefret söyleminin hedefi oluyoruz. Bu çılgınca. 5 yıl önce böyle bir şey yoktu. Son iki yıldaki nefret, inanılmaz bir seviyeye ulaştı." dedi.

Khan, "Kendinizi inandığınız şeyin içinde tutmak ve pes etmemek çok önemli. Başörtülü kişiler, başörtülü olmanın inançları için bir imtihan olduğunu bilmeli." diye konuştu.

Nazma Khan'ın girişimiyle her yıl 1 Şubat'ta kutlanmaya başlanan Dünya Başörtüsü Günü, başörtülü Müslüman kadınlar ile gayrimüslimler arasında hoşgörü ve anlayışı güçlendirmeyi amaçlıyor.

ABD´de skandal görüntüler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

6,6 büyüklüğünde korkutan deprem

6,6 büyüklüğünde korkutan deprem

Son bir haftada öldürülen terörist sayısı açıklandı

Son bir haftada öldürülen terörist sayısı açıklandı

Binlerce kişi bekliyordu... Sonuçlar açıklandı!

Binlerce kişi bekliyordu... Sonuçlar açıklandı!

Hedef 90 milyon avro

Hedef 90 milyon avro

Kışanak ve Tuncel için karar çıktı

Kışanak ve Tuncel için karar çıktı

Cep telefonu alacaklar dikkat! Taksit sınırı getirildi

Cep telefonu alacaklar dikkat! Taksit sınırı getirildi

Dünya başkentlerini ezbere saydı! İsrail için bakın ne dedi?

Dünya başkentlerini ezbere saydı! İsrail için bakın ne dedi?

'Terörle mücadelemiz 1 saniye bile hız kesmeyecektir'

'Terörle mücadelemiz 1 saniye bile hız kesmeyecektir'
 

POPÜLER HABERLER

Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular

Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular

'Yok edici' TSK'nın emrine verildi

'Yok edici' TSK'nın emrine verildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA