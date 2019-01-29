ABD'deki FETÖ kuruluşundan Yunanistan'a kaçan FETÖ'cülere yardım

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) ABD’deki önemli kuruluşları arasında yer alan Barış Adaları Enstitüsünün (Peace Islands Institute), 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan FETÖ'cüler için yardım topladığı ortaya çıktı.

FETÖ’ye bağlı "Embrace Relief" adlı internet sitesinde yer alan bilgilerde, kaçak FETÖ'cüler için yapılan yardım kampanyasının detayları paylaşıldı.

Türkiye'den kaçan FETÖ mensupları ile ABD'deki FETÖ'ye ait benzer yapılanmaların doğrudan ilişkisini ortaya koyan ve 9 Aralık’ta başladığı anlaşılan kampanyada, hedefin 15 bin dolar olduğu kaydedildi. Söz konusu sitenin ilgili bölümünde, kampanyanın başladığı günden bu yana 51 gün geçmesine rağmen sadece 12 bin 64 dolar toplandığı görülüyor.

Yaklaşık iki aya yakın süren yardım kampanyasında bekledikleri hedefe ulaşamayan FETÖ mensuplarının, elektronik posta yoluyla ellerindeki adreslere e-posta atarak yardım istediği belirtildi.

Çocukları kullanan FETÖ'cülerden Yunanistan övgüsü

E-postalarda Yunanistan’daki sözde Türk mültecilerin çocukları tarafından çizildiği iddia edilen ve neredeyse tamamında Türkiye karşıtı propaganda içeren resimlere de yer verildi. Türkiye ile Yunanistan'ın karşılaştırıldığı resimlerden birinde "Çocuklar yalan söylemez: Resimlerde güneş Yunanistan tarafında daha çok parlıyor." şeklinde ifade yer aldı.

Söz konusu enstitü, ABD’deki FETÖ yapılanmasının en önemli ayaklarından biri olarak biliniyor. Kamuya açık kaynaklarında enstitünün, FETÖ'ye ait Dinlerarası Diyalog Merkezinden (İnterfaith Dialog Center) esinlenerek 2003'te New Jersey’de kurulduğu ve bölgedeki FETÖ bağlantılı birçok organizasyonu kontrol ettiği bilgisi paylaşılıyor.

Enstitünün danışma kurulunda FETÖ elebaşı Gülen’in akrabası Ahmet Kurucan ile ABD’den haham ve papazların da yer alması dikkati çekiyor.