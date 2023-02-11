ABD'deki Türk diplomatik misyonları depremzedeler için yardım merkezine dönüştü

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgelere yurt dışından yardımlar devam ediyor.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ve ülke çapındaki diplomatik misyonları, yardım toplama merkezlerine dönüştü.

Her gün bölgede yaşayan binlerce kişi imkanları çerçevesinde Türk diplomatik misyonlarına ayni yardımlarını iletiyor ve yardım gönüllüleri gelen yardımları tasnif edip paketliyor.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği çalışanları, onlarca gönüllü ile elçiliğe getirilen tonlarca yardım malzemesini paketlemeye devam ediyor.

Yardımları paketleyen gönüllüler arasında yabancılar da vardı.

Anadolu Ajansına (AA) konuşan ABD'li yardım gönüllüsü Zachary Danz, Türk eşiyle birlikte yardımları paketlemeye geldiğini söyledi.

Danz, "Kesinlikle çok üzüldüm, gerçekten çok kötü bir şey. Hatırlıyorum koltukta yatıyorduk ve bu haber çıktı. Şaşırdım. İnanılmazdı." dedi

Toplanan yardımlarla ilgili duygularını da aktaran Danz, "Aslında keşke daha çok şey yapabilseydik. Ama en azından biz buradan para gönderebiliriz ve bağış yapabiliriz." diye konuştu.

Danz, yardımların tasnifinde gönüllü olarak çalıştığını söyledi..

- "ORADA OLUP ÇOCUKLARA DESTEK OLMAYI ÇOK İSTERDİM"

Yardım gönüllülerinden AA muhabirine konuşan Dr. Emine Sena Alaboyun ise "Öncelikle hepimize geçmiş olsun, gerçekten çok üzgünüm. Burada perişan hissediyorum kendimi hem orada olamadığım için hem de bu acı gerçekten çok büyük." dedi.

Pediatri uzmanı olduğunu söyleyen Alaboyun, büyükelçiliğe gelen tıbbi malzeme yardımlarının tasnifinde gönüllü olarak çalıştığını dile getirdi.

Alaboyun, "Umarım herkes en kısa sürede sağlıklı ve iyi şartlara kavuşmuş olur. Biz de burada hem dua ediyoruz hem de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.

"Asrın felaketi"nin yaralarının sarılması sürecinde Türkiye'de olmayı çok istediğini anlatan Alaboyun, "Orada olup çocuklara destek olmayı, sağlık hizmetlerine destek olmayı çok isterdim. Orada çalışan tüm hekim arkadaşlarıma, gönüllü olarak orada bulunan, sahada, hastanelerde olan arkadaşlarıma da kolaylıklar dilerim." ifadelerini kullandı.

Hindistanlı yardım gönüllüsü Shishti ise yardım malzemelerinin paketlenmesine yardımcı olmak üzere büyükelçiliğe geldiğini ve en yakın arkadaşının ailesinin Adana'da yaşadığını söyledi.

Depremi duyduğunda kendisini çok kötü hissettiğini aktaran Shishti, "Arkadaşımın ailesi Adana'daydı, çok şükür iyiler ama o kadar çok insan hayatını kaybetti ki çok kötü hissettim. Günün sonunda hepimiz insanız ve kim olduğu önemli değil." dedi.

Shishti, depremzedelere yardım etmek için elinden geleni yapmaya çalıştığını vurguladı.

George Mason Üniversitesinde doktora öğrencisi olan Eren Parla ise depremzedelere çok üzüldüğünü belirterek, "Gurbet gerçekten acıyı çoğaltıyor ama sorunu görüp hemen iş başına geçtik burada. Alın terimden de belli oluyor iş başındayız. Burada gerçekten bir sinerji bir işbirliği var. Bundan etkilendim." diye konuştu.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, 9 Şubat 2023 tarihi itibarıyla Washington'dan 23,2 ton, Boston'dan 9,5 ton, Houston'dan 20,5 ton, Los Angeles'ta 15,7 ton, Miami'de 14,8 ton, New York'tan 50 ton ve Chicago'dan 11,1 ton olmak üzere toplam 144,8 ton ayni yardım, deprem bölgelerine gönderildi.