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ABD'deki Türk vatandaşların cenazesi kargo uçakları ile Türkiye'ye gönderilecek

ABD'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının cenazeleri, Türk Hava Yolları'na (THY) ait kargo uçağı ile Türkiye'ye gönderilecek.

IHA29 Mart 2020 Pazar 10:58 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 11:01
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ABD’nin New York kentinde korona virüsü vakalarının artmasının ardından Türk Hava Yolları (THY), kente uçuşları 17 Nisan tarihine kadar iptal ettiğini duyurmuştu. Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının cenazelerinin kargo uçaklarıyla Türkiye’ye gönderilebileceği, hayatını kaybedenlerin yakınlarının ise cenazelerin defin işlemi için ülkeye giriş yapamayacakları bildirildi. Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, "Cenaze nakilleri sadece New York Havaalanı’ndan Turkish Cargo ile yapılacaktır. Kargo uçakları kanunen kesinlikle yolcu almayacaktır, aile fertleri cenazeye eşlik edemeyecektir" denildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarının refakatçi olarak Türkiye’ye gidemeyecekleri belirtilirken, cenazeyi Türkiye’de karşılayacak aile fertlerinin irtibat bilgilerinin Başkonsolosluğa iletilmesi istendi.

Koronavirüs nedeniyle yurt dışından getirilen öğrencilerden yetkililere teşekkür

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