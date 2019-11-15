ABD'den bir skandal daha! YPG/PKK mezarlığını ziyaret ettiler
Suriye’de petrol bölgelerinde YPG/PKK’lılarla devriye atan ABD askerleri, Haseke’de terör örgütünün sözde ‘Xebat Şehitliği’ olarak adlandırdığı mezarlığı ziyaret etti. Görüntüler Trump’ın ‘çekiliyoruz’ açıklamasına rağmen, Pentagon’un Suriye’de PKK ile ilişkileri daha da geliştirdiğini ortaya koydu. Terörist mezarlığında bir süre kalan ABD askerleri, daha sonra bölgeden ayrıldı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘çekiliyoruz’ açıklamasının ardından PKK ile ilişkileri daha da derinleştiren Pentagon, işi teröristlerin mezarlığını ziyarete kadar vardırdı.
Haseke’de PKK’lılarla birlikte petrol bölgelerinde devriye atan ABD askerleri, ardından terör örgütünün ‘Xebat Şehitliği’ olarak adlandırdığı mezarlığa gitti. Burada Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen teröristlerin mezarları başında bir süre kalan ABD askerleri ardından bölgeden ayrıldı.
(Yeni Şafak)
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