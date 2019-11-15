ABD'den bir skandal daha! YPG/PKK mezarlığını ziyaret ettiler Suriye’de petrol bölgelerinde YPG/PKK’lılarla devriye atan ABD askerleri, Haseke’de terör örgütünün sözde ‘Xebat Şehitliği’ olarak adlandırdığı mezarlığı ziyaret etti. Görüntüler Trump’ın ‘çekiliyoruz’ açıklamasına rağmen, Pentagon’un Suriye’de PKK ile ilişkileri daha da geliştirdiğini ortaya koydu. Terörist mezarlığında bir süre kalan ABD askerleri, daha sonra bölgeden ayrıldı.