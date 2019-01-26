ABD'den BMGK'ya Venezuela çağrısı
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, BMGK'ye Venezuela'da Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı tanıma ve demokratik geçişe destek verme çağrısı yaptı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, BMGK'ye Venezuela'da Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı tanıma ve demokratik geçişe destek verme çağrısı yaptı.
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