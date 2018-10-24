Trump'ın eski danışmanı: FETÖ elebaşı Gülen Türkiye'ye iade edilmeli

<p> ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı J. D. Gordon: FETÖ elebaşı Gülen, hem Türkiye hem de ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturuyor, derhal Türkiye'ye iade edilmeli.</p> <p> <strong>Ayrıntılar geliyor...</strong></p> <p> (TRT Haber)</p>
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