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ABD'den Hatay açıklaması: Derin kaygı duyuyoruz

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremle ilgili derin kaygı duyduklarını belirtti.

AA21 Şubat 2023 Salı 06:16 - Güncelleme:
ABD'den Hatay açıklaması: Derin kaygı duyuyoruz
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen, Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremle ilgili derin kaygı duyduklarını belirterek, ABD'nin bu kapsamda desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda Sullivan, "Türkiye ve Suriye'de zaten harap olan bölgeleri etkileyen deprem haberleri dolayısıyla derinden kaygı duyduk." dedi. Sullivan, depremler dolayısıyla ABD'nin tam desteğinin devam edeceğinin altını çizdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Hatay'ın Defne ilçesinde 20 Şubat saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde ve saat 20.07'de Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Depremler, Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedilmişti.

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