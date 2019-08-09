ABD'den Hürmüz Boğazı talebi
ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in Güney Kore'den Hürmüz Boğazı'na asker göndermesi için talepte bulunduğu bildirildi.
ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in Güney Kore'den Hürmüz Boğazı'na asker göndermesi için talepte bulunduğu bildirildi.
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