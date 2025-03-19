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ABD'den İmamoğlu açıklaması: Türkiye'nin iç meselesi

ABD Dışişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin, 'Başka bir ülkenin iç karar alma süreçleri hakkında yorum yapmayacağız' açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ19 Mart 2025 Çarşamba 23:21 - Güncelleme:
ABD'den İmamoğlu açıklaması: Türkiye'nin iç meselesi
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından gözaltı kararı verildi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması hakkında ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"YORUM YAPMAYACAĞIZ"

ABD Dışişleri Bakanlığı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin 'Türkiye'yi insan haklarına saygı göstermeye ve kendi iç çerçevesini uygun şekilde ele almaya teşvik edebiliriz. Fakat başka bir ülkenin iç karar alma süreçleri hakkında yorum yapmayacağız. Ancak Türkiye hükümetine, tüm vatandaşlarının haklarına saygı göstererek hareket etmelerini beklediğimizi hatırlatırız.' açıklamasını yaptı.

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