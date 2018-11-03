ABD, İran’a yönelik yaptırımlarda Irak'a muafiyet uyguladı
ABD’nin İran’a uygulayacağı yaptırımlardan Irak’a bazı alanlarda muafiyet uygulanacağı bildirildi.
- İHA
Irak Bakanlık Komisyonu üyeleri, Irak’ın İran’dan doğalgaz, enerji ve gıda malzemeleri ithalatlarının devam etmesine ABD’nin onay verdiğini söyledi. Adını açıklamayan Iraklı yetkili, ABD’nin dolar yerine başka bir döviz kullanmasını şart koştuğunu bildirdi. ABD’nin İran’a uyguladığı ekonomik yaptırımlar ise 4 Kasım'da devreye girecek.
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