Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik eş zamanlı olarak düzenlediği Pençe Kılıç Harekatı, ABD ve terör örgütü PKK/YPG'nin dengesini bozdu.

Türkiye'nin sınır ötesi harekatı karşısında bozguna uğrayan terör örgütü YPG/PKK'nın çatı örgütü SDG ve ABD'den gelen açıklamalar bunu gözler önüne serdi.



Pentagon ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Türkiye'nin, Suriye'de "ABD askerlerinin konuşlu olduğu bölgede" PKK/YPG terör örgütünü hedef almasının, ABD askerlerinin güvenliğini tehdit ettiğini açıklarken SDG'nin bünyesinde yer alan teröristbaşlarından ise "Türkiye'yi durdurun" çağrıları gelmeye başladı.

ABD basınında Türk savaş uçaklarının salı günü vurduğu terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedeflerinden birinin ABD askerlerinin konuşlu olduğu karargaha yakın bir yer olduğu iddiasına ilişkin ise ABD ve PKK/YPG'nin sözde sorumlularından gelen farklı açıklamalar dikkat çekti. ABD, iddia edilen üssün yerine açıklamazken, PKK/YPG tarafı, terör propagandası yapan batılı medya kuruluşlarına üsse ilişkin bilgiler verdi.

ABD'NİN VERMEDİĞİ BİLGİYİ PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLER VERDİ

Söz konusu üssün Suriye'nin kuzeyindeki Haseke yakınlarında olduğu kaydedilirken bombardımanın ABD üssüne 300 metre mesafede gerçekleştiği belirtildi.



Haberde dikkat çekici bir başka detay, CENTCOM'un Haseke'nin kuzeyindeki söz konusu üstte hiçbir ABD'li askerin bulunmadığını belirterek iddiayı kabul etmesi oldu.

KAMIŞLI'DA ÜST DÜZEY TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



254 teröristin etkisiz hale getirildiği Pençe Kılıç Harekatı sonrası Türk güvenlik güçleri nokta istihbaratla Suriye'nin kuzeyinde terör hedeflerine yönelik operasyonlarına tüm hızıyla devam ediyor.

Son gelen bilgiye göre terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kamışlı bölge sorumlusu Rezan Gelo, SİHA'ların hedefi oldu. Gelo etkisiz hale getirildi.