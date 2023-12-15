İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2023 Cuma / 3 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9642
  • EURO
    31,928
  • ALTIN
    1896.26
  • BIST100
    7813.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ABD'den PKK/YPG'ye skandal destek: 156 milyon dolarlık bütçe ayrıldı
Güncel

ABD'den PKK/YPG'ye skandal destek: 156 milyon dolarlık bütçe ayrıldı

ABD'nin 2024 savunma bütçesinde terör örgütü PKK/YPG'nin faydalanacağı fona 156 milyon dolar bütçe ayrıldı.

AA15 Aralık 2023 Cuma 00:11 - Güncelleme:
ABD'den PKK/YPG'ye skandal destek: 156 milyon dolarlık bütçe ayrıldı
ABONE OL

ABD Kongresinde kabul edilen 2024 savunma bütçesinde Irak ve Suriye'de DEAŞ'la mücadele fonuna toplam 398 milyon dolar ayrıldı, terör örgütü PKK/YPG'nin de faydalanacağı Suriye bölümüne 156 milyon dolar tahsis edildi.

Beyaz Saray'a gönderilen 2024 savunma bütçesinde ağırlıklı olarak PKK/YPG'nin faydalandığı, Suriye'ye ayrılan fon, 2023'e kıyasla 9 milyon dolar azaltılarak 2024 yılı için 156 milyon dolar olarak belirlendi.

Geçen yıl 322 milyon dolar tahsis edilen Irak bölümüne ise bu yıl 242 milyon dolar ayrıldı.

DEAŞ'a karşı Irak ve Suriye'de mücadele fonu kapsamında 2024 mali yılı için toplam 398 milyon dolar tahsis edildi.

Söz konusu savunma bütçesinde bu fonun, ABD'nin "Suriye Demokratik Güçleri (SDG)" adıyla andığı PKK/YPG'ye "DEAŞ'la mücadele ve DEAŞ'lı tutukluları belli hapishanelerde tutması" gibi sebeplerle tahsis edildiği belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasının ardından savunma bütçesinin yasalaşması bekleniyor.

  • PKK/YPG
  • destek

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.