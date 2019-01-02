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ABD’den Rusya’ya tepki: Derhal iade edin

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD vatandaşı Paul Whelan’ın Rusya’da casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmasına tepki göstererek, ülkesine derhal iade edilmesi çağrısında bulundu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Brezilya'nın aşırı sağcı yeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun yemin töreni için bulunduğu Brezilya’da, Rusya’da casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan ABD vatandaşı emekli deniz piyadesi Paul Whelan hakkında açıklamalarda bulundu.
 
Paul Whelan’ın derhal ABD’ye iade edilmesini talep ettiklerini ve neden tutuklandığına dair Rusya’dan açıklama beklediklerini söyleyen Pompeo, ABD hükûmetinin önümüzdeki birkaç saat içinde Paul Whelan’a konsolosluk erişiminin sağlanmasını umduklarını ifade etti.
 
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), pazartesi günü yaptığı açıklamada ABD vatandaşı Paul Whelan’ı Rusya’nın başkenti Moskova’da “casusluk faaliyeti sırasında” yakalayıp gözaltına aldığını duyurmuş, Paul Whelan hakkında casusluk suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

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