ABD'den skandal karar! Türk öğrenci gözaltına alındı

Fulbright burslusu ve doktora eğitiminin son yılında olan Öztürk, dün akşam iftara gitmek için Somerville'deki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından durduruldu.

Sosyal medyaya yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde, sivil ve bazılarının yüzü maskeli 6 görevlinin, Öztürk'ün etrafını sardığı ve elinden zorla telefonunu almaya çalıştığı görüldü.

ICE görevlileri, Türk öğrencinin ellerini arkadan kelepçeleyerek gözaltına alırken, Öztürk'ün sesli itirazları kamera kayıtlarına yansıdı.

Öztürk, ICE veri tabanında "gözaltında" olarak listelenmeye devam ederken ICE yetkililerinden gözaltına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

ÖZTÜRK'ÜN AVUKATI KHANBABAİ, MÜVEKKİLİNDEN HABER ALINAMADIĞINI AÇIKLADI

Türk öğrencinin avukatı Mahsa Khanbabai yaptığı yazılı açıklamada, "Rumeysa Öztürk, Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olarak geçerli F-1 statüsünü sürdüren bir Türk vatandaşıdır. 25 Mart akşamı ramazan orucunu açmak için arkadaşlarıyla buluşmaya giderken DHS ajanları tarafından Somerville, MA'deki evinin yakınında gözaltına alındı." ifadelerine yer verdi.

Öztürk'ün nerede olduğunu bilmediğini ve kendisine ulaşamadığını kaydeden Khanbabai, müvekkili hakkında "şu ana kadar hiç bir suçlama yapılmadığını" vurguladı.

Ayrıca, Tufts Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada da söz konusu gözaltı işlemi için üniversite yönetimine herhangi bir şekilde haber verilmediği bildirildi.

Öztürk'ün, aynı üniversitede okuyan Türk arkadaşları AA muhabirine yaptığı açıklamada, gözaltına alınan Öztürk'e ulaşamadıklarını, gözaltına alınmadan önce ailesini arayıp haber verebildiğini söyledi.

Öztürk hakkında endişe eden Türk öğrenciler, ABD üniversitelerinde "Filistin gösterilerine destek verenleri fişleyen" Canary Mission adlı internet sitesinin, bir süre önce, Öztürk'ün geçen yıl bu konuda yazdığı bir makalenin görseliyle birlikte kişisel bilgilerini yayımladıklarını aktardı.

Öte yandan, Boston'da Filistin destekçisi bir grup, Rümeysa Öztürk'ün salıverilmesi için bugün destek gösterisi yapacaklarını duyurdu.

ABD'Lİ SENATÖR WARREN'DAN GÖZALTINA TEPKİ

ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasının, "medeni özgürlükleri engellemeye yönelik endişe verici bir örüntünün son örneği" olarak değerlendirdi.

Son zamanlarda üniversitelerde Filistin yanlısı göstericileri destekleyenlerin gözaltına alınmasıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump ve ekibini eleştiren Warren, "Trump yönetimi, yasal statüye sahip öğrencileri hedef alıyor ve insanları yasal süreç olmaksızın toplumlarından koparıyor." ifadelerine yer verdi.

Warren, bunun, "ABD Anayasasında belirtilen temel özgürlüklere karşı bir saldırı" olduğunu ifade etti.

Öztürk'ün gözaltına alınması, Trump yönetiminin Filistin yanlısı öğrenciler ve akademisyenlere karşı baskı uyguladığı bir dönemde gerçekleşti.

Daha önce de, Filistinli aktivist ve yakın zamanda Columbia Üniversitesi'nden mezun olan Mahmud Halil gözaltına alınmıştı.

Georgetown Üniversitesi araştırmacısı Badar Han Suri de "Hamas propagandası ve antisemitizm" yaptığı iddiasıyla sınır dışı edilmek istenmiş fakat ABD'li Yargıç Patricia Tolliver Giles söz konusu kararı durdurmuştu.