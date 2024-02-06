ABD'den soykırımcı İsrail'e can suyu! ''UNRWA yardımları askıya alınabilir''

ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Senato'nun, "bazı üyelerinin Hamas'la irtibatlı olduğu iddiası" nedeniyle UNRWA'ya yapılan yardımların engellenmesine dair yasa tasarısı hazırladığını doğrulayan Patel, BM'nin de bu konuda bir soruşturma başlattığına değinerek, bu gelişmenin de gözden geçirileceğini belirtti.

Patel, "ABD açısından bakıldığında bu yaklaşımların somut sonuçlarını görmek istiyoruz. Bu arada Gazze'deki acil insani ihtiyaçların karşılanmasına nasıl devam edebileceğimiz konusunda diğer bağışçılarla yakın istişarede bulunmaya devam edeceğiz." dedi.

Sözcü yardımcısı ayrıca, UNRWA'nın finansmanını Gazze'ye yardım sağlamak üzere, Dünya Gıda Programı, UNICEF ve diğer STK'ler gibi "diğer ortaklara" yönlendirilebileceğini belirtti.

Vedant Patel, soruşturmanın hızlı şekilde sonuçlanmasını önemsediklerini, UNRWA'nın çalışmalarının "ne kadar hayati olduğunu" bildiklerini vurguladı.

UNRWA 31 Aralık 2023'te, ABD Temsilciler Meclisine gönderdiği cevabi mektubunda, ajansın Gazze'deki ana işlevinin 1,7 milyon yerlerinden edilmiş Filistinliye destek olduğunu ve Hamas'la irtibatlı olduğu iddia edilen çalışanlarıyla ilgili soruşturmanın şeffaf bir şekilde sürdüğünü bildirmişti.

ABD Senatörleri tarafından pazar günü açıklanan bir yasa tasarısında, UNWRA'ya sağlanan fonları engelleyen bir hüküm yer alıyordu.

- UNRWA'NIN İŞLEVİ VE İSRAİL'İN İDDİALARI



BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim 2023 saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA'ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.