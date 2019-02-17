ABD'den 'Suriye'den çekilme' açıklaması
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, 'Suriye'den çekilmemiz ani ve hızlı değil, müttefiklerimizle istişare halinde aşama aşama olacak' dedi.
- star.com.tr
Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Suriye'den çekilmemiz ani ve hızlı değil, müttefiklerimizle istişare halinde aşama aşama olacak" dedi.
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