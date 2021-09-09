ABD'den Taliban'a geçmişti! 24 TV ekibi kritik üsse girdi

9 Eylül 2021 Perşembe 14:48 - Güncelleme: 9 Eylül 2021 Perşembe 14:54

ABD'nin çekilmesi sonrası Taliban'ın kontrolüne giren başkent Kabil'deki son gelişmeleri aktaran 24 TV muhabiri Adem Hançer, Bagram hava üssüne girdi.

Kabil'in yaklaşık 45 kilometre kuzeyinde yer alan üs, ülkedeki en büyük NATO üssüydü.

Yaklaşık 30 bin ABD askerine ev sahipliği yapan üsten ABD askerleri çekilirken 3.5 milyona yakın eşyayı geride bıraktı.

24 TV ekibi ABD çekilmeden önce 5 bin mahkumun kaldığı, işkencelerle anılan Bagram Cezaevi'nde mahkumların kaldığı koğuşları görüntüledi.

Görüntülerde koğuş kapılarının yanında açılan delikler ise dikkat çekti. Adem Hançer, "Cezaevindeki bütün koğuş kapıları kapalı. Ancak Taliban'ın devreye girmesiyle bütün mahkumlar kapıların yanında açtığı deliklerden kaçtılar" dedi.

Koridorlarında Taliban güçlerinin dolaştığı cezaevinde mahkumların yattığı yer yatakları, çamaşırları ekrana yansıdı.

Cezaevinde ayrıca Guantanamo cezaevinde mahkumlara giydirilen kıyafetlerin de olduğu göze çarptı.

24 TV Kabil'de Taliban kontrolünde yaşam nasıl sürüyor?