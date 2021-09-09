İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2021 Perşembe / 2 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4651
  • EURO
    10,0349
  • ALTIN
    489.69
  • BIST100
    1443.38
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ABD'den Taliban'a geçmişti! 24 TV ekibi kritik üsse girdi
Güncel

ABD'den Taliban'a geçmişti! 24 TV ekibi kritik üsse girdi

Kabil'deki son gelişmeleri yakından takip eden 24 TV ekibi, Taliban'ın karargâhı haline gelen Bagram Hava Üssüne girdi.

HABERİN
VİDEOSU
9 Eylül 2021 Perşembe 14:48 - Güncelleme: 9 Eylül 2021 Perşembe 14:54
ABONE OL

ABD'nin çekilmesi sonrası Taliban'ın kontrolüne giren başkent Kabil'deki son gelişmeleri aktaran 24 TV muhabiri Adem Hançer, Bagram hava üssüne girdi.

Kabil'in yaklaşık 45 kilometre kuzeyinde yer alan üs, ülkedeki en büyük NATO üssüydü.

Yaklaşık 30 bin ABD askerine ev sahipliği yapan üsten ABD askerleri çekilirken 3.5 milyona yakın eşyayı geride bıraktı.

24 TV ekibi ABD çekilmeden önce 5 bin mahkumun kaldığı, işkencelerle anılan Bagram Cezaevi'nde mahkumların kaldığı koğuşları görüntüledi.

Görüntülerde koğuş kapılarının yanında açılan delikler ise dikkat çekti. Adem Hançer, "Cezaevindeki bütün koğuş kapıları kapalı. Ancak Taliban'ın devreye girmesiyle bütün mahkumlar kapıların yanında açtığı deliklerden kaçtılar" dedi.

Koridorlarında Taliban güçlerinin dolaştığı cezaevinde mahkumların yattığı yer yatakları, çamaşırları ekrana yansıdı.

Cezaevinde ayrıca Guantanamo cezaevinde mahkumlara giydirilen kıyafetlerin de olduğu göze çarptı.

24 TV Kabil'de Taliban kontrolünde yaşam nasıl sürüyor?

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.