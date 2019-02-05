15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2094
  • 5,9585
  • 220.234
  • 102.286
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

ABD'den terör örgütü YPG'ye sevkiyat

ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye zırhlı araç, iş makinesi, jeneratör gibi malzemeler taşıyan 150 civarı tırla sevkiyat yaparak bölgeden çekilmeyebileceğinin sinyallerini verdi. ABD'nin dün 21.30 sularında Irak-Suriye sınırındaki Simelka kapısından YPG/PKK tarafından işgal edilen topraklara soktu. Tırlar, bugün ABD ordusunun YPG/PKK'yla kullandıkları Harab Işk ve Sırrin'deki depolara ulaştı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye zırhlı araç, iş makinesi, jeneratör gibi malzemeler taşıyan 150 civarı tırla sevkiyat yaparak bölgeden çekilmeyebileceğinin sinyallerini verdi. ABD'nin dün 21.30 sularında Irak-Suriye sınırındaki Simelka kapısından 150 civarında tırı YPG/PKK tarafından işgal edilen topraklara soktu. Tırlar, bugün öğle saatlerinde ABD ordusunun YPG/PKK'yla kullandıkları Harab Işk ve Sırrin'deki depolara ulaştı.
 
BÜYÜK JENERATÖRLER GÖRÜNTÜLENDİ
 
AA'nın tırların akşam saatlerindeki geçişi sırasında kaydettiği görüntülerde, kasalarda oldukça büyük jeneratörlerin yüklü olduğu görülüyor.
 
Jeneratör nakli, ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki üslerde artan enerji ihtiyacını karşılamak istediği ya da enerji kaynağına ihtiyaç duyulacak yeni üslerin kurulması için hazırlık yaptığı ihtimalini akla getirdi.
 
Tırlara yüklü zırhlılar, ABD’nin SDG adını kullanan YPG/PKK'lılara verdiği ve Yüksek Hareket Kabiliyetli Çok Amaçlı Vasıta olarak bilinen Humwee araçlarından oluşuyor.
 
ABD askerleri ise genellikle bunların daha gelişmiş ve büyük türü olan Hummer'ları kullanıyor.
 
AA'nın bölgedeki kaynakları, ABD'nin çekilme kararından bu yana Irak tarafından Suriye’de YPG/PKK işgalindeki sahaya yaklaşık 400 tırın gönderdiğini tespit etti.
 
GEÇEN SENE BRANDA İLE TAŞIMAYA BAŞLAMIŞLARDI
 
AA'nın geçen yıl ABD'nin askeri sevkiyatlarına ilişkin paylaştığı görüntüler üzerine malzemeler, brandalı ya da kapalı kasa tırlarla akşam ya da gece saatlerinde taşınmaya başlamıştı.
 
Buna karşın dün akşam Irak'ın kuzeyinden Suriye'ye giren tırların üzerindeki araçların ve malzemeler kamufle edilmeden taşındı.
 
TÜRK HEYETİ ABD'DE İKEN OLMASI DİKKAT ÇEKTİ
 
Ayrıca, sevkiyatın Türk heyetinin güvenli bölge, Münbiç ve diğer ikili meseleleri görüşmek üzere ABD’de bulunduğu ve yine DEAŞ'la mücadele küresel koalisyonu toplantısından hemen öncesine denk gelmesi de dikkati çekti.
 
ABD'NİN "SURİYE'DEN ÇEKİLECEĞİZ" AÇIKLAMASI
 
ABD Başkanı Donald Trump, 19 ve 20 Aralık 2018’deki mesajlarında, Suriye'de bulunmalarının tek gerekçesi olan DEAŞ’la mücadeleyi tamamladıklarını ilan etmişti. Amerikan güçlerinin eve dönme zamanının geldiğini vurgulayan Trump, sonraki günlerde ABD güvenlik bürokrasisinin telkinleri sonucu "yavaş ve güvenli çekilme" mesajı vermişti. Trump, güvenli bölge fikrini ortaya atarken ABD’li yetkililer Türkiye’den YPG/PKK’ya yönelik operasyon yapmayacağı yönünde güvence istemişti. Türkiye, teröristlerin korunması talebine karşı çıkmış, güvenli bölge fikrini ise desteklemişti.

ABD ordusu siber uzay birimi kurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yıllar sonra ilk kez Kırım'a geliyorlar

Yıllar sonra ilk kez Kırım'a geliyorlar

HSK Yargıtay'a 8 yeni üye seçti

HSK Yargıtay'a 8 yeni üye seçti

Kerkük'ün güvenliği el değiştirdi

Kerkük'ün güvenliği el değiştirdi

Müjdat Gezen hakim karşısında

Müjdat Gezen hakim karşısında

ABD'den büyük skandal: Açık açık terör örgütüne sevkiyat

ABD'den büyük skandal: Açık açık terör örgütüne sevkiyat

ABD'nin kararının ardından Rusya'da orduya talimat!

ABD'nin kararının ardından Rusya'da orduya talimat!

Muz yüklü konteynerden çıktı: Tam 615 kilogram

Muz yüklü konteynerden çıktı: Tam 615 kilogram

Milli elektroşok silahı Balkanlar'a açılıyor

Milli elektroşok silahı Balkanlar'a açılıyor
 

POPÜLER HABERLER

Dünyanın manyetik kutbu değişti

Dünyanın manyetik kutbu değişti

Sığırcık kuşlarından Mardin’de görsel şölen

Sığırcık kuşlarından Mardin’de görsel şölen

Yerli otomobil için 'kenevir' önerisi

Yerli otomobil için 'kenevir' önerisi

Dalyan kefalinin yarısı Suriye ve Mısır'a ihraç ediliyor

Dalyan kefalinin yarısı Suriye ve Mısır'a ihraç ediliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA