ABD'den Türk doktora Kahramanlık Ödülü verildi

Prof. Dr. Cihat Ünlü, doğurganlık çağındaki her 10 kadından birini etkileyen endometriozis (çikolata kisti) ile ilgili çalışmalardan ötürü ABD’de buunan Endometriozis Derneği tarafından EndoMarch Yılın Uluslararası Kahramanlık Ödülü’ne layık görüldü.

Prof. Dr. Ünlü, hem hekim yetiştirdiği hem hasta tedavi ettiği hem de toplumu uyarıdğı için ‘endometriozis kahramanı’ ilan edildi.

“Bana da sürpriz oldu ve büyük onur duydum”

New York’ta düzenlenen ödül töreni sonrası Türk doktor yaptığı açıklamada “İlk olarak tüm kadınlarımızı çoğu kez köylerine otobüsler göndererek bir merkezde toplayıp gün boyu interaktif sunumlar yapıyoruz. Ertesi gün tüm sağlık profesyonellerine aynı eğitimleri veriyoruz. O şehirdeki endometriozisli (belirlenen) hastaların endoskopik ameliyatlarını yapıyoruz. Canlı cerrahi sunumları ile ileri teknikleri cerrahlara öğretiyoruz. Etkinliği gerçekleştirdiğimiz hastanenin ihtiyacı olan bir tıbbi cihazı hastaneye bağışlıyoruz.ifadelerine yer verdi.

ABD’den gelen ödülün sürpriz olduğunu vurguladı ve ‘40 yıllık hekimim. Bunun 30 yılı, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ile kadınları endometriozis konusunda, kongreler, toplantılar, kadavra kursları düzenleyerek, dergimiz ve atlaslarımızla eğitmekle geçti’ dedi

Türk Alman Jinekoloji Eğitim ve Araştırma Hizmet Vakfı’nın başkanlığını yapan Prof. Dr. Cihat Ünlü, 2007’de Türkiye ve Alman tıbbına katkılardan dolayı Federal Almanya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından ‘Sertifika Hakkı’ ile onurlandırılmıştı. 2014’te Alman Kadın Hastalıkları Derneği Onursal Üyeliği aldı. 2017’de ise “Suriyeli mülteci kadın sağlığını iyileştirmek” projesi nedeniyle Türk hükümetince ödüllendirildi.

(Forum USA)