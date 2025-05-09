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ABD'den Türkiye açıklaması: Muhteşem bir ülke

Başkan Donald Trump tarafından ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak atanan Thomas Barrack, ülkesi ve Türkiye'nin, uzun yıllardır dost olduklarını belirtti. Barrack, Türkiye'yi 'muhteşem bir ülke' olarak tanımlayıp, zengin tarihini araştırmak ve keşfetmek için sabırsızlandığını ifade etti.

AA9 Mayıs 2025 Cuma 18:53 - Güncelleme:
ABD'den Türkiye açıklaması: Muhteşem bir ülke
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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, X sosyal medya hesabından 5 Mayıs'ta Ankara'ya gelen yeni Büyükelçi Barrack'ın videolu mesajını paylaştı.

Barrack, Türklerle köprüler kurmaya başlamak için sabırsızlandığını ve atalarının bir zamanlar bu topraklarda bulunduğunu kaydederek, Türklerin atalarıyla kardeşçe yaşadığını bilmenin "her şeyin başladığı o noktaya dönme" hissini kendisine verdiğini söyledi.

İki ülkenin barış ve esenliğinin ancak insanların yüreklerinin ve ellerinin bu uğurda birleşmesiyle büyüyüp gelişebildiğini belirten Barrack, "ABD ve Türkiye, uzun yıllardır dost, ortak ve müttefik iki ülke ve bu ilişkiyi daha da güçlendirmek amacıyla burada bulunmak benim için bir onur." dedi.

"MUHTEŞEM BİR ÜLKE"

Barrack, Türkiye'yi "muhteşem bir ülke" olarak tanımlayıp, zengin tarihini araştırmak ve keşfetmek için sabırsızlandığını aktardı.

"Kendimi sizlere çok yakın hissediyorum. Türkiye'yi daha önce de birçok defa ziyaret ettim." diyen Barrack, her seferinde Türk halkının yürekleri ısıtan o misafirperverliğini gördüğünü ve bu nedenle her fırsatta tekrar bu ülkeye geldiğini, yeniden Türkiye'ye dönmenin kendisi için bir ayrıcalık olduğunu kaydetti.

Barrack, Trump ile yakın ilişkisi ve gayrimenkul sektöründeki başarılarıyla dikkati çekiyor.

ABD Senatosu'nda, 30 Nisan'da, Barrack'a ilişkin Senato'da oylama yapılmıştı. Oylama sonucunda 36 "hayır" oyuna karşı 60 "evet" oyu alan Barrack, ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak onay almıştı.

ABD'nin 47. başkanı seçilen Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'daki hesabından yaptığı paylaşımda, 2016'daki yemin töreni komitesinin başkanı olan 77 yaşındaki Barrack'ı Ankara Büyükelçisi olarak seçtiğini duyurmuştu.

Barrack, 5 Mayıs'ta Ankara'ya gelmişti.

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