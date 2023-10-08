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ABD'den Türkiye'nin çağrısına destek

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e dün başlattığı saldırıya ilişkin Türkiye ve pek çok dünya liderinin şiddetin azaltılması yönündeki çağrılarını desteklediklerini duyurdu.

AA8 Ekim 2023 Pazar 10:05 - Güncelleme:
ABD'den Türkiye'nin çağrısına destek
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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, X sosyal medya hesabından Filistin ile İsrail arasındaki gelişmeler hakkında paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Filistin ve İsrail'de insanların büyük çapta acı çektiğine tanık oluyoruz. İtidalli olunması ve şiddetin azaltılması çağrısı yapan Türkiye hükümetine ve birçok dünya liderine katılıyoruz." ifadeleri yer aldı.

- DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SÜKUNET ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve Filistin'de yaşanan şiddet ve gerilimin derin bir endişeyle karşılandığı belirtilerek "Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz. Şiddet eylemlerinin ve buna bağlı tırmanmaların kimseye bir fayda sağlamayacağını vurguluyor, tarafları itidalle hareket etmeye ve fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, "Söz konusu gelişmelerin daha fazla tırmanmadan ve daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınabilmesini teminen, Türkiye olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya daima hazırız. Bu doğrultuda, ilgili taraflarla temaslarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz. Bu üzücü gelişmeler, iki devletli çözüm vizyonunun önemini bir kez daha göstermektedir. Tarafları, güç kullanmaktan vazgeçerek, bu vizyon doğrultusunda, daha fazla gecikmeksizin kalıcı çözüm için çalışmaya davet ediyoruz." çağrısı yapılmıştı.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıklamıştı.

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