AA 06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:03 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:11

Bir yıldır eğitim için ABD'de bulunan ve Türk Hava Yollarının (THY) 24 Nisan'da düzenlediği uçak seferiyle ülkeye dönen Çağatay Kaan Eren, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Gaziantep Üniversitesindeki Ümmü Gülsüm Kız Öğrenci Yurdu'nda karantina süreci devam ederken, Türkiye'ye dönüş öyküsünü AA muhabirine anlattı.

Bir eğitim programı kapsamında geçen yıl nisan ayında Washington'a gittiğini ve programın bitişine bir ay kala Kovid-19 salgınının ABD'de de tırmanışa geçtiğini anlatan Eren, "Vizem bir yıllıktı. Bu yüzden dönüş biletimi daha salgın başlamadan ocak ayında, nisanda dönmek üzere zaten satın almıştım. Ama salgın durumu ortaya çıkınca biletim iptal oldu." dedi.

Bu durum üzerine hemen Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğini aradığını söyleyen Eren, şöyle devam etti:

"Büyükelçiliğin her zaman ulaşılabilir bir acil durum hattı var. Büyükelçiliği aradım, ismimi yazdırdım ve beklemeye koyuldum. Yanılmıyorsam iki ya da üç hafta sonra bir telefon geldi. Bir uçuşun olabileceğini fakat tarihin henüz net olmadığını söylediler. Bir mail geldi, maili onayladım ve beklemeye koyuldum. Yine bir hafta sonra uçuşun 24 Nisan'da Washington DC'den Ankara'ya planlandığını, Türkiye'ye dönmek istiyorsam THY'nin çağrı merkezini aramam gerektiğini söylediler. Orayı arayarak uçuşu satın aldım. Yeni bir bilet aldım. Eski biletimi de iade edecekler."

Büyükelçiliği aradığında kendisiyle yakından ilgilenildiğini dile getiren Eren, ilk görüşmenin ardından durumuna ilişkin takibi onların yaptığını ve kendisini mümkün olan en kısa zamanda arayarak destek verdiklerini ifade etti.

- UÇAĞA BİNİŞ VE YOLCULUK SÜRECİ



Türkiye'ye dönüş sürecinde yetkililerin salgından korunmaya yönelik tedbirleri yerine getirdiğini belirten Eren, "Tüm önlemlerimi aldım. Maske, eldiven, dezenfektan gibi tüm gerekli malzemeleri temin ederek yola çıktım. Havaalanında da yetkililerin hepsinde maske ve eldiven vardı. İşlemler için sıraya girerken de dezenfektan kullandık ve sosyal mesafeye dikkat ettik. O saatte havaalanındaki tek uçuş da bizim uçuşumuzdu." diye konuştu.

Yola çıktıklarında, Türkiye'de nereye ineceklerinin yolculuk sırasında bildirileceğinin anons edildiğini ve doğrudan Gaziantep'e indiklerini aktaran Eren, uçakta da kabin ekibinin özel kıyafetler giydiğini ve maske taktığını anlattı. Uçakta herhangi bir eğlence sistemini kullanmadıklarını ve kulaklık dağıtılmadığını kaydeden Eren, uçakta yiyecek ikramının da koltuklara önceden poşetlenerek bırakılan yiyeceklerle yapıldığını, herkesin virüsten korunma tedbirlerine uyduğunu söyledi.

- TÜRKİYE'YE VARIŞ VE TEDBİRLER



Gaziantep'e indiklerinde de ateş ölçümü yapıldığını anlatan Eren, yurtta kalacaklarını onayladıklarına dair işlemlerin ardından kendilerini bekleyen otobüslere geçtiklerini belirtti.

Eren, bagajlarını almak için beklemediklerini, bavullarının kendilerinin ardından yurda getirildiğini de anlattı.

Yurda ulaştıklarında hoparlörden çalan "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısıyla ve odaların pencerelerine asılı Türk bayraklarıyla karşılandıklarını aktaran Eren, tüm yolcuların bahçeye tek tek alındığını, ateşleri ölçüldükten ve ayakkabıları dezenfekte edildikten sonra binaya ve odalarına geçtiklerini kaydetti.

Tek kişi kaldıkları odalarda temizlik malzemesinden, havluya, çaydan ve terliğe kadar her şeyin olduğunu dile getiren Eren, internete ücretsiz erişimlerinin de sağlandığını ifade etti.

Bu süreçte hiç yalnızlık hissetmediklerini belirten Eren, Gazianteplilerin kendilerine baklava ve çiğ köfte gibi ikramlarda bile bulunduklarını söyledi.

Bulundukları koşullardan memnuniyetini aktaran Eren, şöyle devam etti:

"Bu kadarını tahmin etmiyordum. Dün hatta bando takımı geldi ve bahçede bir konser verdi. Kitap dağıtımı oldu. İsteyenlere pilates topu, yoga malzemeleri dağıttılar. Bir gün de çiçek dağıttılar. Yalnızlık hissetmiyoruz. Bazen hoparlörden müzik açıyorlar, herkes pencereye çıkıp tempo tutuyor, moral buluyor.

Türkiye zor durumda olan hiçbir vatandaşını yurt dışında bırakmadı. Başka bir ülkenin bu kadar geniş kapsamlı bir tahliye operasyonu yaptığını görmedim. Baktığımız zaman bu kadar yurdun ayarlanması, uçuşun ayarlanması, isimlerin alınması, uçak biletinin yüksek bir fiyatta olmaması, oldukça bir özveri isteyen bir durum. O yüzden devletimize çok teşekkür ederim."